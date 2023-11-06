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Ekonomi

İngiltere'de ekimde yeni araç satışları salgın öncesi seviyeye çıktı

İngiltere'de yeni araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 14,3 artarken, salgın öncesi dönem olan 2019'daki satış seviyelerinin yüzde 7,2 üzerine çıktı.

Nuran Erkul Kaya  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
İngiltere'de ekimde yeni araç satışları salgın öncesi seviyeye çıktı

Londra

İngiltere'de yeni araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 14,3 artarken, salgın öncesi dönem olan 2019'daki satış seviyelerinin yüzde 7,2 üzerine çıktı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) açıklamasına göre, ekimde ülkede 153 bin 529 yeni araç satıldı.

Yeni araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 14,3 yükseldi.

Söz konusu satışlar, salgın öncesi dönem olan 2019'daki seviyenin de yüzde 7,2 üzerine çıktı.

Yeni araç satışlarında üst üste 15 aydır büyüme görülürken, büyük filo kayıtları artıştaki ana faktör oldu. Özel araç talebi ekimde yüzde 0,3 artışla yatay seyretti, küçük işletmelerin araç kayıtları yüzde 15,2 geriledi.

Elektrikli araçlar, ekimdeki yeni araç satışlarının yüzde 37,6'sını oluşturdu. Tam elektrikli araç (BEV) satışlarında 42 aydır üst üste büyüme görülmesine rağmen, araçların piyasa içindeki payı kayda değer büyüme göstermedi.

Ekimdeki artışla, bu yılın 10 aylık dönemindeki yeni araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 yükseldi.

SMMT, ekimdeki satışların ardından bu yılki araç satışlarına ilişkin öngörüsünü temmuzdaki tahminine göre yüzde 2,1 yukarı yönlü revize etti, tam elektrikli araç satışlarına yönelik öngörüyse yüzde 1,7 aşağı yönlü revize edildi.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekimdeki satışların ardından piyasanın beklentileri aştığını belirterek, "Sürdürülebilir başarı, tüm tüketicileri sıfır emisyon araçlara yatırım yapmak için cesaretlendirmeye bağlı." ifadesini kullandı.

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