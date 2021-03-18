Euro
8.78
Dolar
7.37
BIST 100
1,562.96
Altın
1,724.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası, para politikası faiz oranını beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde korudu.

Gökhan Kurtaran   | 18.03.2021
İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Londra

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında her iki kararın da kurulun üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, bir önceki PPK toplantısına kıyasla şu anda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin görece daha yüksek olduğu, ABD’deki mali teşvik paketinin küresel ekonomik görünümü dikkate değer şekilde olumlu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Aşılama sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle son dönemde gelişmiş ekonomilerde devlet tahvillerinin getirilerinde sert bir artışın yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, bu süreçte riskli varlıkların direnç göstermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Tutanaklarda aşılama sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşün yaşandığı belirtilirken, olumlu gelişmelerin dışında ülkede kısıtlamaların bir önceki toplantıda öngörülenden daha hızlı bir şekilde kaldırılabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2021 yılının ocak ayında yüzde 2,9 seviyesinde daraldığının altı çizilirken son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği belirtildi.

Tutanaklarda, 2021 yılının bahar aylarında enflasyonun bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yavaşça yükselmesinin beklendiği ve ekonomik görünümün, özellikle salgından çıkış sırasında talep ve arzdaki istikametin halen belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için 'düzenli ve kaliteli uyku' şart
Kovid-19 salgınında yaşlı sağlığının korunmasında hem fiziksel hem psikolojik destek önem taşıyor
Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi

Benzer haberler

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uber, İngiltere’deki sürücülerine 'hak verdi'

İngiliz bakandan Türkiye-İngiltere serbest ticaret anlaşmasına övgü

İngiliz bakandan Türkiye-İngiltere serbest ticaret anlaşmasına övgü
İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protestoları sürüyor

İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protestoları sürüyor
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'ekonomik toparlanma' beklentisi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'ekonomik toparlanma' beklentisi