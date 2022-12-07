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Ekonomi

İngiltere ABD’den aldığı LNG’yi 2023’te iki katına çıkaracak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını gelecek yıl iki katına çıkarma kararı aldığını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 07.12.2022
İngiltere ABD’den aldığı LNG’yi 2023’te iki katına çıkaracak

Londra

Başbakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunak, İngiltere’nin ABD’den LNG ithalatını gelecek yıl 9 ila 10 milyar metreküp civarına çıkarma konusunda anlaştığını belirtti.

Anlaşmanın, tüketiciye yansıtılan enerji fiyatlarının düşürülmesine ve Rusya’ya enerji bağımlılığının azaltılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Sunak, “İngiltere ve ABD, birlikte, ulusal arz güvenliğinin ve küresel enerji fiyatının bir daha asla başarısız bir rejimin kaprisleriyle manipüle edilemeyecek konumunda olmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sunak, ayrıca iki ülkenin yeni nükleer ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi alanında da ortaklaşa çalışmasının planlandığını belirtti.

Anlaşmayla İngiltere, yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık sekizde birlik kısmını ABD’den karşılamış olacak.

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