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Ekonomi

İngiltere AB ile uzlaşmadan umutlu

İngiliz Başbakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile gelecek ay içerisinde bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için anlaşmaya varılması konusunda umutlu olunduğunu duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 19.08.2020
İngiltere AB ile uzlaşmadan umutlu

Londra

İngiliz Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Londra ve Brüksel arasında yedinci faslı başlayan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde gelecek ay içerisinde uzlaşmaya varılması konusunda umutlu olunduğu kaydedildi.

Başbakanlık daha önce aralık ayının sonunda nihayete erecek geçiş sürecinin uzatılması konusunda talepte bulunulmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan uzmanlar, kalan sürenin iki taraf arasında kapsamlı ticaret müzakerelerinin tamamlanması için yeterli olmadığı görüşünde.

Londra ve Brüksel halen rekabet ve balıkçılık gibi alanlarda uzlaşamıyor.

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