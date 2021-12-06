Dolar
13.80
Euro
15.60
Altın
1,779.00
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,924.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiliz mahkemesinden Uber'in iş modeline veto

İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in başkent Londra'daki faaliyet modelinin yasalara uygun olmadığına hükmetti.

Gökhan Kurtaran   | 06.12.2021
İngiliz mahkemesinden Uber'in iş modeline veto

Londra

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, özel kiralık araç operatörünün sürücü ve yolcu arasında "aracı" olarak hareket etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.

Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme yapması gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Londra'da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte olması açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesi, Şubat 2021'de Uber'in, tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Uber'in sadece Londra'da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı
Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed

İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed

İngiliz mahkemesinden Uber'in iş modeline veto

İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el konulacak

İngiltere'de Müslümanlar medyaya 'sorumlu habercilik' yapması çağrısında bulundu

İngiltere'de Müslümanlar medyaya 'sorumlu habercilik' yapması çağrısında bulundu
Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları üçüncü dozda en iyi korumayı sağlıyor

Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları üçüncü dozda en iyi korumayı sağlıyor
BM'nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusu

BM'nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusu