Dolar
29.22
Euro
32.21
Altın
2,061.89
ETH/USDT
2,310.90
BTC/USDT
43,770.00
BIST 100
7,689.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü.

Nuran Erkul Kaya  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyredeceğine ilişkin daha önceki tahmin aşağı yönlü revize edildi. İngiliz ekonomisi bu dönemde yüzde 0,1 daraldı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdüğüne yönelik önceki tahmin de aşağı yönlü revize edildi ve bu dönemde büyüme gerçekleşmediği kayıtlara geçti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde hizmet sektörü yüzde 0,2 küçülürken, inşaat sektöründeki yüzde 0,4'lük ve sanayi üretimindeki yüzde 0,1'lik büyümeyi dengeledi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin son iki çeyrekte tahminlerinden biraz daha zayıf performans sergilediğini belirterek, "Geniş çerçevede baktığımızda ekonomik performansın geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermediğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Darren, ikinci çeyrekte küçük işletmelerin performansındaki zayıflamanın ve üçüncü çeyrekte de film yapımcılığı, mühendislik ve dizayn, telekomünikasyon gibi sektörlerde düşündüklerinden daha yavaş aktivitenin ekonomik büyümede etkili olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten Kudüs, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için "cuma hutbesi" kararı
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrenci, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi

Benzer haberler

İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet