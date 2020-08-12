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Ekonomi

İngiliz ekonomisi resesyonda

İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.

Gökhan Kurtaran   | 12.08.2020
İngiliz ekonomisi resesyonda

Londra

İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girdiği belirtildi.

İkinci çeyrekteki daralmayla ülke ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş oldu.

Piyasalarda ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleniyordu.

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı.

Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı 

Bu arada, ülkede haziranda sanayi üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti.

İmalat sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 10 olan beklentinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 11 arttı. 

"Karantina, ekonominin performansını olumsuz etkiledi"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükümetin salgının yayılmasına karşılık vermekte yavaş kalması, salgının hastanelerden dışarı yayılmasını engelleyememesi nedeniyle uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi." ifadesini kullandı.

ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.

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