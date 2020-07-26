Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İnegöl'den Rusya ve Irak'a şeftali ihracatı

Rusya ve Irak'a şeftali ihracatının başladığı ilçede hasat çalışmaları bir aydır sürüyor.

Uğur Çiçek   | 26.07.2020
İnegöl'den Rusya ve Irak'a şeftali ihracatı

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Rusya ve Irak'a şeftali ihracatına başlandığı bildirildi.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeftali bahçelerinde yaklaşık bir aydır hasat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hasadın 15-20 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Ulu, "Türkiye genelinde İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana, Karadeniz Bölgesi'nde de Trabzon, Amasya ve Çorum başta olmak üzere birçok ilimize şeftali gönderiyoruz. Verim ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. Şu an itibarıyla kilogram başına fiyatlar 4,5-5,5 lira." diye konuştu.

Ulu, ihracata yönelik girişimlerinin meyvelerini de toplamaya başladıklarını dile getirdi.

Karadeniz Bölgesi ile Adana ve İstanbul'daki bazı firmalarla görüştüklerini söyleyen Ulu, "Bu firmalara ürünleri biz gönderiyoruz, onlar da Rusya ve Irak'a ulaştırıyor." dedi.

Ulu, Orta Doğu ülkelerine de şeftali ihraç etmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti

Benzer haberler

İnegöl'den Rusya ve Irak'a şeftali ihracatı

İnegöl'den Rusya ve Irak'a şeftali ihracatı

Tokat'ta üretilen ayakkabılar 50 ülkeye satılıyor

Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar

Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor
Soğan ve patateste hasat verimli geçti, ihracat serbest bırakıldı

Soğan ve patateste hasat verimli geçti, ihracat serbest bırakıldı
Kirazda sezon bitmeden rekor geldi

Kirazda sezon bitmeden rekor geldi