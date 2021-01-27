Euro
8.94
Dolar
7.40
BIST 100
1,479.95
Altın
1,834.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF'den ekonomik toparlanma için 'destek' vurgusu

Uluslararası Para Fonu (IMF), devam eden parasal ve mali desteğin, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşıdığını bildirdi.

Dilara Zengin   | 27.01.2021
IMF'den ekonomik toparlanma için 'destek' vurgusu

Washington

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu güncelledi.

Raporda, Kovid-19 aşılarının onaylanması ve uygulanmaya başlanmasının, artan Kovid-19 vakalarına ve ekonomik görünümü çevreleyen belirsizliklere rağmen küresel toparlanma beklentilerini artırdığı ve risk varlık fiyatlarını yükselttiği belirtildi.

Toparlanma hızının büyük ölçüde aşı üretimi, dağıtımı ve bu aşılara erişime bağlı olacağının altı çizilen raporda, "Devam eden parasal ve mali destek, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşımaktadır." denildi.

Raporda, aşılar yaygınlaşana kadar piyasalardaki yükselişin ve ekonomik toparlanmanın para ve maliye politikası desteğine bağlı kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, aşıların yetersiz dağıtımının özellikle gelişme ihtimali olan pazar ekonomileri için finansal kırılganlıkları şiddetlendirme riski taşıdığı kaydedildi.

"Sürdürülebilir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlanmalı"

Raporda, "Portföy akışlarında devam eden toparlanma, 2021'de büyük borç çevirme ihtiyaçları ile karşı karşıya olan yükselen piyasa ekonomileri için daha iyi finansman seçenekleri sağlıyor." denildi.

Politika düzenlemelerinin şimdiye kadar likidite zorluklarını hafiflettiği aktarılan raporda, ödeme gücü baskılarının yakın gelecekte özellikle salgının ağır şekilde vurduğu kredi piyasalarının daha riskli bölümlerinde ve sektörlerde yeniden ortaya çıkabileceğine işaret edildi.

Raporda, "Düşük faiz oranı ortamındaki karlılık zorlukları, bankaların gelecekte borç verme kabiliyetleri ve istekliliği üzerinde baskı oluşturabilir." denildi.

Aşının yetersiz dağıtımının küresel ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği belirtilen raporda, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Para politikasının gelecek yıllarda destekleyici kalmasının beklendiği aktarılan raporda, politika yapıcıların orta vadede büyümeyi riske atmaktan kaçınmak için artan kırılganlıkları kontrol altına alması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan 'aşı rehavete neden olmasın' uyarısı
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısının hala tedarik edilmemesi halkı endişelendiriyor

Benzer haberler

IMF'den ekonomik toparlanma için 'destek' vurgusu

IMF'den ekonomik toparlanma için 'destek' vurgusu

IMF 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Ekonomistler IMF'nin Türkiye raporunun ekonomiye olumlu etki yapmasını bekliyor

IMF'den Türkiye ekonomisi için 2021'de yüzde 6'lık büyüme beklentisi

IMF'den Türkiye ekonomisi için 2021'de yüzde 6'lık büyüme beklentisi
IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ekonomilerine ağır darbe vurdu

Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ekonomilerine ağır darbe vurdu