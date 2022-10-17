Dolar
18.58
Euro
18.19
Altın
1,663.61
ETH/USDT
1,332.90
BTC/USDT
19,597.00
BIST 100
3,842.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleşen saldırılar sonucunda yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
logo
Ekonomi

IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir." ifadesini kullandı.

Bahattin Gönültaş   | 17.10.2022
IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

Berlin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını aktardı.

"Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" ifadesini kullanan Gopinath, enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını, Almanya'nın buna hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Gopinath, ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini aktararak, "Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji ihracatçısı olarak ABD artan fiyatlardan yararlanıyor"

ABD'de çekirdek enflasyonun çok inatçı olduğunu belirten Gopinath, Fed'in para politikasını sıkılaştırması gerektiğini, aksi takdirde güvenilirliğini kaybedebileceğini vurguladı.

Gopinath, Fed'in enflasyonla mücadele için faiz oranlarını önemli ölçüde artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı konusunda çok daha temkinli davranmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed ve ECB'nin farklı yaklaşımlarının nedenleri var. Enerji ihracatçısı olarak ABD artan fiyatlardan yararlanıyor. Avro ülkeleri ise ithalatçı. Bu yüzden artan enerji fiyatları burada ekonomik büyümeyi engelliyor. ECB bunu dikkate alıyor. Avro Bölgesi'ndeki büyüme önemli ölçüde zayıflayacak, önümüzdeki yıl için sadece yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Bunun enflasyonist baskıları düşürmesi gerekir. Yine de ECB'nin para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesi ve ardından gelecek yıl sıkılaştırması doğru olur."

IMF, 11 Ekim'de, Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e çıkarırken, ülkenin gelecek yıl ise yüzde 0,3 daralacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri saat 17.00'de kontak kapatacak
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için yemin töreni düzenlendi
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

Almanya ve İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

Almanya Sağlık Bakanı enerji krizinde ülkedeki hastanelerin kapanabileceği uyarısında bulundu

Almanya Sağlık Bakanı enerji krizinde ülkedeki hastanelerin kapanabileceği uyarısında bulundu
Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı
Lufthansa'nın iştiraki Eurowings'in pilotları 17 Ekim'de 3 günlük greve gidecek

Lufthansa'nın iştiraki Eurowings'in pilotları 17 Ekim'de 3 günlük greve gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet