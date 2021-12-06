Dolar
13.81
Euro
15.57
Altın
1,778.65
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,927.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF, yüksek enflasyonu geçici görüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 06.12.2021
IMF, yüksek enflasyonu geçici görüyor

Brüksel

Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Avro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Avro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 küçüldüğünü anımsattı.

Georgieva, "Avro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor." dedi.

Ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.

Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.

Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyor

Avro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.

Avro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısı uygulaması başlıyor
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Türk Devletleri Teşkilatı, Burkina Faso ve Togo'ya Kovid-19 aşısı hibe etti

Benzer haberler

IMF, yüksek enflasyonu geçici görüyor

IMF, yüksek enflasyonu geçici görüyor

IMF: Avro bölgesindeki maliye politikası destekleyici kalmalı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, kısıtlamaların etkisiyle Nisan 2021'den beri en düşük seviyesinde

Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
ECB Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil

ECB Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı