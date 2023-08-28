Dolar
26.56
Euro
28.74
Altın
1,921.98
ETH/USDT
1,651.70
BTC/USDT
26,140.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve futbolcu Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarınki Galatasaray maçına ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

Washington

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda
Adana'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
Tuzla'da halk otobüsünün yolda yatan köpeğe çarpması kameraya yansıdı

Tuzla'da halk otobüsünün yolda yatan köpeğe çarpması kameraya yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet