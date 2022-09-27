Dolar
18.44
Euro
17.69
Altın
1,629.23
ETH/USDT
1,321.70
BTC/USDT
19,014.00
BIST 100
3,265.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahraman Polis Memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği, çatışma anı…Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda polis memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasında
logo
Ekonomi

IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz

Uluslararası Para Fonu, İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirterek, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 27.09.2022
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz

Washington DC

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından IMF'den açıklama geldi.

IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle birlikte çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Eşitsizliği artıracaktır" uyarısı

Ülkede açıklanan büyük mali paketin, ailelerin ve işletmelerin enerji şokuyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı, vergi indirimleri ve tedarik önlemleri yoluyla büyümeyi artırmayı amaçladığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ancak maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu önlemlerin muhtemelen eşitsizliği artıracağı belirtilen açıklamada, 23 Kasım bütçesinin İngiliz hükümetine daha hedefe yönelik destek sağlamanın yollarını düşünmesi ve özellikle yüksek gelirlilere fayda sağlayan vergi önlemlerini yeniden değerlendirmesi için bir fırsat sunacağı kaydedildi.

Hükümetin vergi indirim paketini açıklamasının ardından sterlinde tarihi düşüş yaşanmıştı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen cuma, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden olmuştu. İngiliz sterlini, dün Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkede 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyona karşı geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

BoE Baş Ekonomisti Huw Pill, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
Yusufeli'nin taşınma süreci planlandığı gibi devam ediyor

Benzer haberler

İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesinin önemini pekiştirdi

İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesinin önemini pekiştirdi

IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz

İngiltere'den, Ukrayna'da ayrılıkçıların referandumu nedeniyle Rus yanlılarına yaptırım kararı

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor
İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet