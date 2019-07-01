Euro
6.45
Dolar
5.69
BIST 100
98,680.42
Altın
1,384.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 01.07.2019
İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15 Haziran'a kadar başvuranlar, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar peşin, kalanını ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı

İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı

İmar barışı ödemeleri için son gün

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
'İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru oldu'

'İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru oldu'