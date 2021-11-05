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Ekonomi

Ilısu Barajı ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla resmi açılışı yapılacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak.

Mustafa Çalkaya   | 05.11.2021
Ilısu Barajı ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi amacıyla yapımı tamamlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'i, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 4'üncü büyük hidroelektrik santrali konumunda olacak.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre gövde uzunluğuna sahip baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. Ilısu, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük depolama hacmine sahip bulunuyor.

Enerji üretimiyle ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES'inin ilk türbini, 19 Mayıs 2020'de devreye alındı. Aynı yıl içinde diğer 5 türbinin de devreye girmesiyle tesis tam kapasite enerji üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifi, Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla yarın resmi açılışı yapılacak santral şu ana kadar 3,7 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine 2,6 milyar lira katkı sağladı.

Ilısu Projesi, baraj inşaatı, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer çalışmalarla birlikte yaklaşık 20 milyar liraya mal oldu. Baraj tam kapasite çalıştığında yıllık 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek.


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