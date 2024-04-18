İklimlendirme sektörünün ihracat liderleri ödüllendirildi
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Liderleri Ödül Töreni"nde 2022-2023 yıllarında sektörün en çok ihracat gerçekleştiren firmalarına ödül verildi.
Ankara
Birliğin, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Binası'nda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ardından İhracatın Liderleri Ödül Töreni düzenlendi.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, burada yaptığı konuşmada, Türk iklimlendirme sektörünün 2023'ü 7,2 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirtti.
Sektörün ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildiren Şanal, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını söyledi.
Şanal, bu yıl için sektörün ihracat hedefinin 7,8 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "İklimlendirme sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 1,5’lik pay almayı amaçlıyoruz. Gösterdiğiniz üstün başarı, Türkiye iklimlendirme sektörünün global arenada daha çok söz sahibi olması ve küresel bir şahlanış yaşaması için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.
Törende, 2022-2023 yıllarında çeşitli kategorilerde en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri takdim edildi.
Buna göre, en çok ihracat yapan firma ödülünü Bosch Termoteknik aldı. En çok ülkeye ihracat yapan firma ödülü Mikropor Makina'ya verilirken, en çok izolasyon malzemesi ihracatı yapan firma Ode Yalıtım oldu. En çok kazan ihracatı yapan firma ödülü Rima Isı Sistemleri'ne, en çok radyatör ihracatı yapan firma ödülü ise Eleks Dış Ticaret'e verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.