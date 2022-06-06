İklimlendirme sanayisinden 5 ayda 2,7 milyar dolarlık ihracat
En çok dış satım yapılan ülke 295 milyon dolarla Almanya olurken, Almanya'yı, 186 milyon dolarla İtalya ve 168 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.
Istanbul
Türkiye iklimlendirme sanayisinin ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 2 milyar 743 milyon dolar oldu.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay yapılan ihracat ise yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye iklimlendirme sanayisi de bu yılın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanındaki 183 ülkeye 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artış elde etti. İklimlendirme sektörünün mayıs ayı ihracatı ise 495 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.
Dış ticarette Türkiye'nin en büyük partneri olan Avrupa ülkeleri, bu dönemde iklimlendirme sektörünün ihracatında da başı çekti.
En çok dış satım yapılan ülke 295 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 186 milyon dolarla İtalya, 168 milyon dolarla Birleşik Krallık, 123 milyon dolarla Fransa ve 114 milyon dolar İspanya takip etti.
En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Romanya, Polonya, Irak, Rusya ve Özbekistan olarak kayıtlara geçti.
En çok ihracat İstanbul'dan
Bu yılın ilk 5 ayında en fazla ihracat yapılan ülke grubunu 1 milyar 359 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oluşturdu. Bu ülke grubunu, 314 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 275 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 272 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 225 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.
Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu şehirler, iklimlendirme sanayisi ihracatında da ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde en çok ihracat 1 milyar 42 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, İstanbul'u, 321 milyon dolarla Manisa, 263 milyon dolarla Kocaeli, 220 milyon dolarla İzmir ve 189 milyon dolarla Bursa izledi.
En çok ihracat yapan diğer şehirler ise Gaziantep, Ankara, Konya, Kayseri ve Sakarya olarak sıralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.