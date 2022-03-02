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Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

İhracatta tüm zamanların şubat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.03.2022
İhracatta tüm zamanların şubat rekoru kırıldı

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini anlatan Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." diye konuştu.

Muş, ithalatın ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olduğunu bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu gelişmelerle şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, şubat ayında enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalatımız 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı, enerji hariç yüzde 95,4 olarak kaydedilmiştir."

Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatçı firma sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Tüm bu veriler ışığında ülkemiz, açıkça ifade etmek gerekirse, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Zira yıllıklandırılmış ihracat rakamımız, 2022 Orta Vadeli Program hedefimiz olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir."

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