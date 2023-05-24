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Ekonomi

İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulacak ürünlerin denetiminde kullanılan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımını devreye aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaya güvenli ürünlerin sunulması için ithal sanayi ürünlerinin ithalat aşamasında, Türk malı imajının yurt dışında korunması için de bazı tarım ürünlerinin ihracat aşamasında TAREKS üzerinden ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine tabi tutulduğu belirtildi.

Mevcut durumda sisteme giriş ve başvuru işlemlerinin elektronik imzayla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından yapılan güncellemeyle ihracatçı ve ithalatçılarımızın başvurularını daha kolay ve alternatif bir yolla yapabilmelerini teminen, TAREKS'e girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımı devreye alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İşlemler hızlı tamamlanacak

Açıklamada, kullanıcıların bundan böyle TAREKS'e e-Devlet şifreleriyle bir kez giriş yaptıktan sonra sistem içinde yaptıkları onay işlemlerinde tekrar şifre girmeye veya elektronik imza kullanmaya gerek duymayacağı vurgulanarak, "Böylece, kullanıcılar elektronik imzaya ilave olarak istedikleri internet tarayıcısından e-Devlet şifreleriyle TAREKS'e kolaylıkla giriş yapabilecek ve işlemlerini daha hızlı tamamlayabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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