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Ekonomi

İhracat artışında fındık ve mamulleri başı çekti

Ocak-temmuz döneminde 15 sektör ihracatını artırırken, fındık ve mamulleri sektörü yüzde 43,05'lik artışla bu alanda başı çekti.

Uğur Aslanhan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
İhracat artışında fındık ve mamulleri başı çekti

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 7 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 789 milyon dolara yükseldi.

Yılın 7 aylık döneminde 26 sektörden 15'inde ihracat artarken, 11'inde geriledi. İhracat, 6 sektörde çift haneli artarken, 3 sektördeki düşüş çift hanelere ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde yıllık bazda ihracatını en çok artıran sektör yüzde 43,05 ile fındık ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı 968,3 milyon dolardan 1 milyar 385 milyon dolara yükseldi. Almanya, 367,6 milyon dolarla sektörün ihracatında başı çekerken, onu 237,6 milyon dolarla İtalya, 104,9 milyon dolarla Fransa izledi.

Söz konusu dönemde ihracatını en çok artıran ikinci sektör yüzde 20,3 ile meyve sebze mamulleri oldu. Sektörün 1,5 milyar doları aşan ihracatında başı 242,2 milyon dolarla ABD çekerken, onu 201,4 milyon dolarla Almanya, 105,5 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İhracatını en çok artıran üçüncü sektör ise yüzde 18,7 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu. Sektör, ocak-temmuz döneminde 1 milyar 42 milyon dolarlık ihracat yaptı. Norveç'e 147,6 milyon dolarlık, Marshall Adaları'na 136,5 milyon dolarlık, Yunanistan'a 80,3 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

Savunma ve havacılık sanayisinde ihracat artışı yüzde 10'a yaklaştı

Ocak-temmuz döneminde kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 13 artışla 933 milyon dolara, çelik sektörünün dış satımı yüzde 12 yükselişle 9,3 milyar dolara, kimyevi maddeler ve mamullerinin ihracatı yüzde 10 artışla 18,4 milyar dolara ulaştı.

İhracat artışı halı sektöründe yüzde 9,4 (1,6 milyar dolar), savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 9,2 (3,3 milyar dolar), su ürünleri ve hayvansal mamullerinde yüzde 7,1 (2,1 milyar dolar), mücevherde yüzde 6 (3,8 milyar dolar), madencilik ürünlerinde yüzde 4,1 (3,4 milyar dolar) oldu.

Artış yaşanan diğer sektörler yüzde 3,8 ile otomotiv, yüzde 1,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 0,7 ile elektrik ve elektronik, yüzde 0,4 ile makine ve aksamları oldu.

En yüksek düşüş deri ve mamulleri ile zeytin ve zeytinyağında

Bu yılın ocak-temmuz döneminde 11 sektörde ihracat geriledi. Bu alanda başı yüzde 23,5 düşüşle deri ve deri mamulleri çekti. Sektörün ihracatı 1,16 milyar dolardan 888 milyon dolara düştü.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 23'lük düşüşle 497,4 milyon dolara, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 10,2 gerileyerek 10,4 milyar dolara indi. Düşüş oranı üç sektörde çift haneli gerçekleşti.

Düşüş oranı çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 7,7, demir ve demir dışı metallerde yüzde 4,3, iklimlendirme sanayisinde yüzde 2,8, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 1,85, tekstil ve hammaddelerinde yüzde 1,65, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerimde yüzde 1,3 oldu.

Tütün ihracatı yüzde 0,6, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 0,2 düştü.

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