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Ekonomi

İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkati çeken elma, coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Günay Nuh   | 20.09.2019
İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Ardahan

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı olması nedeniyle ilgi gören elma, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kentte, son yıllarda üretim sahası daralan bu elma türünün üretiminin artırılması amacıyla 2,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Posof Belediyesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu meyve "Posof-Badele elması" olarak tescil edildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Damal bebeği ve çiçek balından sonra üçüncü ürününü tescil ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'a ait tüm ürünleri tescil ettirmek istediklerini belirten Demirci, "Tescillenen içi dışı kırmızı elma bölgemiz için önemli bir kazanç kapısı olacak. Geçmişteki 'baklava bizim mi Yunanistan'ın mı?' gibi sorunları yaşamamak adına kendimize ait olan ürünleri coğrafyamız adına tescil ettirmek istiyoruz." dedi.

Demirci, Posof-Badele elmasına yönelik denetimlerin olacağını, bu denetimlerin Oda, Posof Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacağını dile getirdi.

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