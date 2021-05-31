İç borçlanma stratejisi açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
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