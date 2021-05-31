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Ekonomi

İç borçlanma stratejisi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Enes Duran   | 31.05.2021
İç borçlanma stratejisi açıklandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.


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