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Ekonomi

IAG Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştı.

Gökhan Kurtaran   | 04.11.2019
IAG Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor

London, City of

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG'den yapılan açıklamada, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.

IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.

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