Hyunda Yeni KONA Elektrik modelini satışa sunuyor
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni KONA Elektrik, tarzı ve donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde iddialı konuma gelecek." dedi.
İstanbul
Hyundai Yeni KONA Elektrik modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında, yepyeni bir B-SUV modeli daha Türkiye'de satışa sunuyor. Yeni KONA Elektrik, teknolojik donanımlar, konfor ve rahatlık özellikleriyle iddialı.
İkinci nesil Hyundai KONA, benzinli ve hibrit olmak üzere en geniş güç aktarma organları yelpazesiyle geçtiğimiz yıl satışa sunulmuş ve kısa sürede B-SUV segmentinde tasarım ve konfor açısından farkındalık yaratmıştı. B-SUV segmentindeki en kapsamlı ürün paketlerinden birini sunan Hyundai, şimdi de kullanıcılar için tamamen elektrikli Yeni KONA modelini 1 milyon 499 bin liraya satışa sunuyor.
Yeni KONA Elektrik, Türkiye'ye özel Advance donanım seviyesiyle Elektrikli B-SUV segmentinde ulaşılabilir fiyatı ve sınıfındaki ideal donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai'nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacak.
Yeni KONA Elektrik, tasarımdan ödün vermeden aerodinamik performansta da öne çıkıyor. Aerodinamik ön bölüm ve bagaj kapağı arasında dikkat çeken çamurluk kemerleri ve bağlantılı parametrik yüzey tasarım, entegre stop lambası (HMSL) ile birleşerek saten krom spoylere doğru muazzam bir form oluşturuyor.
Sağlam ve sportif karakteri bir arada sunan otomobil, özel tasarıma sahip 17 inç jantlarıyla da sürüş dinamiklerini öne çıkarıyor. Yeni KONA Elektrik, pikselleştirilmiş gündüz farları ve farlardaki piksel grafiklerle benzersiz bir görünüm sergiliyor. Canlı gövde renkleri de otomobilin ikonik tasarımını daha da vurguluyor.
Birçok Hyundai modelinde kullanılan entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran, yeni modelde de karşımıza çıkıyor. Bu bilgi gösterge ekranı ve navigasyonlu multimedia ekranları, kullanıcısına konfor ve güvenlik sunuyor.
Yeni KONA Elektrik, pikselli gündüz farları ve projeksiyon tipi LED akıllı ön aydınlatma sistemine ek olarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi için zorunlu özelliklerden asla feragat etmiyor. Pilin sağlığı ve özellikle soğuk havalarda güvenli şarj için ısı pompası kullanılan otomobilde kayıpsız bir menzil performansı elde ediliyor. Ayrıca, şarj kapağı don önleme sistemi, kullanıcının eksi 30 derecelik bir ortamda dahi şarj kapağını rahatlıkla açmasına olanak tanıyor. Yeni şarj portu bölmesi de aydınlatmayla beraber karanlıkta daha fazla görünürlük sağlıyor.
B-SUV'ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak yolda en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özellikleri de sunuyor.
Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış. Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler de sunuyor.
Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor.
"Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni KONA Elektrik, tarzı ve donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde iddialı konuma geleceğini belirterek, "Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini karşılayacak. Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6'dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki EV pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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