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Ekonomi

Hüyük çileği AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hüyük çileğinin Avrupa Birliğinden (AB) tescil alan 25'inci ürün olduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç, Mehmet Can Toptaş  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Hüyük çileği AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun eşsiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Hüyük çileği, AB nezdinde tescillenen 25'inci coğrafi işaretimiz oldu. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Hüyük çileği de dahil olmak üzere, coğrafi işaretli 25 ürün şöyle sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği."

"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hüyük çileğinin AB'den coğrafi işaret tescili 25'inci ürün olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor. Konya'nın ilk, ülkemizin 25'inci AB'den tescil alan ürünü Hüyük çileği oldu. Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek."

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