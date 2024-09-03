Hüyük çileği AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hüyük çileğinin Avrupa Birliğinden (AB) tescil alan 25'inci ürün olduğunu bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun eşsiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Hüyük çileği, AB nezdinde tescillenen 25'inci coğrafi işaretimiz oldu. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu’muzun eşsiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 3, 2024
🍓Hüyük Çileği, Avrupa Birliği nezdinde tescillenen 25. coğrafi işaretimiz oldu.
🇹🇷🇪🇺
Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. @TURKPATENT… pic.twitter.com/TFSDVQYInk
Paylaşımda, Hüyük çileği de dahil olmak üzere, coğrafi işaretli 25 ürün şöyle sıralandı:
"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği."
"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hüyük çileğinin AB'den coğrafi işaret tescili 25'inci ürün olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor. Konya'nın ilk, ülkemizin 25'inci AB'den tescil alan ürünü Hüyük çileği oldu. Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.