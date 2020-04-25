Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
logo
Ekonomi

Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Kayseri'de 200 metrekare alanda hobi amaçlı çilek üreten Gökhan Ayvaz, hem meyve hem de fide talebine yetişemeyince üretim alanını 4 dönüme çıkardı.

Sercan Küçükşahin   | 25.04.2020
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Kayseri'de hobi olarak çilek üretmeye başlayan Gökhan Ayvaz hem meyve hem de fide talebine yetişemeyince üretim alanını genişleterek profesyonel tarıma geçti.

Orta Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon ürünleri üreten bir imalathanede çalışan Gökhan Ayvaz, yaklaşık 2 yıl önce 200 metrekarelik hobi bahçesinde çilek üretmeye başladı.

Ayvaz, ürettiği çilek ve fidelerin yoğun talep görmesi üzerine babasıyla üretim alanını genişletmeye karar verdi.

Daha önce kiraya verdikleri Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki 4 dönüm arazisinde fide üretimine başlayan Ayvaz, geçen yıl sonbaharda toprakla buluşturdu bu fidelerden 15 ton meyve almayı hedefliyor.

Ayvaz, AA muhabirine, ürünleri ilgi görünce profesyonel tarıma geçerek ihtiyaçları olan fideleri ürettiklerini söyledi.

Kısa sürede 35 bin fideye ulaştıklarını anlatan Ayvaz, şöyle devam etti:

"Hobi olarak üretim yaparken çevremizden hem fidelerimize hem de ürettiğimiz meyvelere talep arttı. Zaten mevcutta arazimiz de vardı. Bu nedenle kısa sürede üretim alanını genişletebildik. İşe başlamadan önce de ciddi araştırmalar yaptık. Tarım fuarlarını gezerek lider üreticilerle ve akademisyenlerle görüştük. Elde ettiğimiz bilgileri arazimizde uyguladık. Şu anki fidelerimizi 2019'un sonbaharında ektik. Tesisimizde hem meyve hem de fide üretimi mevcut. Bu işte ikisini ayrı ayrı yapmak gerekiyor. Fide almak isterseniz meyve alamıyorsunuz, meyve almak isterseniz de fide alamıyorsunuz."

Ayvaz, bu yıl 4 dönüm alandan 15 ton çilek almayı hedeflediklerini belirterek, tam kapasiteye ulaşınca bunun 30 tona çıkacağını kaydetti.

Dedesinin de tarımla uğraştığını ve bir dönem çilek üretimi yaptığını vurgulayan Ayvaz, onun eski yöntemlerle yaptığı üretimi, modern tarımla gerçekleştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti
Özel seferle ABD'den dönen yolculardan Naime Pekdemir: Türkiye'de güvende hissediyorum
Sağlık Bakanlığı otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi
ABD'de yaşayan Türk doktor Obuz'a göre Kovid-19'un DNA'sıyla oynandı
ABD nisan ayında 'koronavirüs kabusunu' yaşadı

Benzer haberler

Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Muhtar maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor

Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep

Muğla'da yaş sebze ve meyve üretimiyle ihracatı sürüyor

Muğla'da yaş sebze ve meyve üretimiyle ihracatı sürüyor

Öğretmenler sağlık çalışanları için seferber oldu

Öğretmenler sağlık çalışanları için seferber oldu
Muhtar hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

Muhtar hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor