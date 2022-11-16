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Ekonomi

Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti

Borsa İstanbul'a olan ilgi günden güne artmaya devam ederken, hisse senedi yatırımcı sayısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyonu aştı.

Murat Aslan   | 16.11.2022
Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti

Istanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sosyal medya platformu Twitter üzerinden yatırımcı sayılarındaki değişime ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, pay senedi yatırımcısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaşırken, son bir ayda 307 bin 452 kişi artarak Nisan 2021'den bu yana en hızlı 30 günlük yükselişini kaydetti. Bu dönemde pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 11 arttı.

Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 olurken, bu dönemdeki yükseliş yaklaşık yüzde 29 artışa işaret etti.

Analistler, Borsa İstanbul'un getiri arayışındaki yatırımcılar için oldukça önemli bir alternatif olduğunu belirterek, borsadaki yukarı yönlü seyrin yatırımcı sayısındaki artışta önemli rol oynadığını ifade etti.

BIST 100 endeksinin sene başından bu yana yüzde 150'den fazla getiriyle dikkatleri üzerine çektiğini kaydeden analistler, borsaya ilginin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

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