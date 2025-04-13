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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Hindistanlı traktör üreticisi firma Türkiye pazarından umutlu

Hindistanlı traktör markası TAFE, Manisa'da ürettiği traktörleri 21. Konya Tarım Fuarı'nda Türk çiftçilerin beğenisine sundu.

Abdullah Doğan  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Hindistanlı traktör üreticisi firma Türkiye pazarından umutlu Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Konya

Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenen fuara katılan şirket, Manisa'da ürettiği traktörleri sergiledi.

Türkiye'de ilk kez tarım fuarına katılma kararı alan şirket, fuarda sergilediği ürünlere gösterilen ilgiden ve satışlardan memnun kaldı.

"Türkiye'deki pazarda olmaktan dolayı oldukça umutluyuz"

Şirketin CEO'su Sandeep Sinha, AA muhabirine, Türkiye'deki yatırım ortamı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TAFE'nin 65 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Sinha, 2010'da Manisa'daki fabrikada üretim yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Sinha, Türkiye'nin teknoloji alanında sürekli büyüyen pazar olduğunu, şirketin ise Türkiye'deki yatırımlarının 15 yıldır devam ettiğini söyledi.

Türk çiftçilerine hizmet etmek için yeterli kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Sinha, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki pazarda olmaktan dolayı oldukça umutluyuz. Türkiye, teknoloji anlamında sürekli gelişen bir pazar. Daha öncesinde de direkt olmayarak zaten Türkiye pazarında bulunuyorduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Manisa'ya yatırımlarımız 15 yıldır devam ediyor. O süreçten beri yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdük. Türk çiftçilerine hizmet etmek için iyi bir kapasiteye sahip olduğumuza inanıyoruz."

"Değerlerimizle beraber yatırımlar da büyüyecektir"

Firmanın dünya pazarında önemli bir yerde bulunduğuna değinen Sinha, tüm fabrikalarda 180 binden fazla traktör üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sinha, dünyanın birçok ülkesine ihracatları olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki yatırımın öncelikli amacı Türk çiftçilerine dünya standartlarında bir hizmet sunmak. Fuardaki ilgi beklediğimizden çok daha fazla. Bu ilgiden çok mutluyuz. Ürünlerimize entegre edilen teknolojilerimiz hem verimliliği artıran hem de yakıt tüketimine katkı sağlayan ürünler. Orta ve uzun vadede yatırımları artırma durumumuz olacak. Değerlerimizle beraber yatırımlar da büyüyecektir ama öncelik olarak burada güveni sağlamak ve insanları mutlu etmek önemli. Bununla beraber zaten yatırımlar da büyüyecektir. "

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