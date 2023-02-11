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Ekonomi

Hemzemin geçitler alt veya üst geçide dönüştürülecek

Hemzemin geçitler alt veya üst geçide dönüştürülecek, geçidin yapımı ve diğer emniyet tedbirlerini almak, hemzemin geçidini kesen kara yolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluşların sorumluluğunda olacak.

Merve Özlem Çakır   | 11.02.2023
Hemzemin geçitler alt veya üst geçide dönüştürülecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hemzemin geçitler alt veya üst geçide dönüştürülecek. Mevcut yönetmelikte hemzemin geçitlerin alt/üst geçide dönüştürülmesi TCDD'nin sorumluluğundaydı. Yeni yönetmelikle alt ve üst geçidin yapımı ve diğer emniyet tedbirlerini almaktan, hemzemin geçidini kesen karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluşlar sorumlu kılındı.

Trafik yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde mevcut yönetmelikte 30 bin olan seyir momenti 90 bine çıkarılacak, kara yolunun ait olduğu kurum ve kuruluşlarca 174 adet alt/üst geçit yapılacak.

Mevcut yönetmelikte tüm hemzemin geçitlerde görüş mesafesi, "Kara yolu aracından demir yoluna 5 metre mesafede, demir yolunun her iki yönünün görüş uzaklığı 500 metre", "demir yolu aracından her iki yönden hemzemin geçidin görüş uzaklığı 750 metre" olarak belirlenmişti. Yeni yönetmelikte kara yolundan 500 metre, demir yolundan 750 metre görüş mesafesi şartı değiştirilerek, aktif korumalı hemzemin geçitler için görüş mesafesi şartı kaldırıldı, pasif korumalı hemzemin geçitler için "tren hızına göre görüş mesafesi" belirlendi.

Mevcutta serbest (çapraz işaretli), flaşörlü/çanlı otomatik bariyerli ve bekçili bariyerli olmak üzere hemzemin geçitler 3 şekilde sınıflandırılıyordu.

Yeni yönetmelikle sadece çapraz işaretli hemzeminler geçitler pasif korumalı ve diğer tüm uyarı sistemleri olan hemzemin geçitler aktif korumalı olarak 2 şekilde sınıflandırıldı.

Mevcut yönetmelikte hemzemin geçitleriyle yaklaşım yollarının yapımı, bakımı ve işletilmesinden raydan itibaren her iki yönde 5 metre mesafeden sonraki bölümde kara yolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluş sorumluydu.

Yeni yönetmelikle 5 metrelik mesafe şartı kaldırıldı. Buna göre, rayın iki tarafında hemzemin geçit kaplamasının bitiminde kara yoluyla kesiştiği noktadan itibaren, kara yolu kullanıcılarına yönelik işaretlerin yapımı, bakım ve onarım ile gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından kara yolunun bağlı olduğu kurum ve kuruluş sorumlu olacak.

Hemzemin geçitlerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni yönetmeliğe göre uygun hale getirilmesi gerekiyor.

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