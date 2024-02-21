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Ekonomi

Heathrow Havalimanı, Kovid-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı

Havalimanının yolcu sayısı 2023'te yüzde 28,6 artarak 79,2 milyona ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Heathrow Havalimanı, Kovid-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı

Berlin

İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez yeniden kar artışı elde etti.

Heathrow Havalimanı'ndan 2023 finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen yıl havalimanının gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artışla 3 milyar 687 milyon sterlin oldu.

Havalimanının vergi öncesi düzeltilmiş karı ise yüzde 105,6 yükselişle 38 milyon sterline yükseldi.

Havalimanının yolcu sayısı 2023'te yüzde 28,6 artarak 79,2 milyona ulaştı. Bu da havalimanının tarihindeki en yüksek üçüncü yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Heathrow, bu yıl 81,4 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl 684 milyon sterlin zarar açıklayan ve en son 2019'da kar elde eden havalimanı, bu dönemde yolcu sayısında 80,9 milyonla rekor kırmıştı.

En büyük hissedarı İspanyol Ferrovial olan havalimanının Kasım 2023'te yüzde 15 hissesinin Fransız özel sermaye şirketi Ardian'a, yüzde 10 hissesinin de Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'na satılacağı açıklanmıştı.

Bu arada İngiltere Sivil Havacılık Kurumu (CAA), Heathrow'un yolcu ücretlerini önemli ölçüde azaltmasını istemişti.

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