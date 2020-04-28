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Ekonomi

Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.04.2020
Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

Ankara

Bakanlık, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. 

İhalede basit faiz 8,77, bileşik faiz yüzde 8,97 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 256 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 945 milyon lira, net satış 2 milyar 83,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 383,1 milyon lira borçlandı.

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