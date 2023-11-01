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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "otoyol ve köprüler satılacak" haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki haberi yalanlayarak, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "otoyol ve köprüler satılacak" haberini yalanladı

Ankara

Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."


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