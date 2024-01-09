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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valiler Toplantısı'na katıldı

Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Enes Duran  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valiler Toplantısı'na katıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışıyla mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerin desteğini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yakın işbirliği içinde oldukları İçişleri Bakanlığının düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilere ve Bakanlık personeline teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu yönde atılacak kararlı adımlar, kamu maliyesi hedeflerimize ulaşmada kritik öneme sahiptir."

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