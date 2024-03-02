Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,418.70
BTC/USDT
61,947.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: AB fikri, ideası aslında Batı Balkan ülkeleri için destekleyici bir faktör
'Türkiye, Ukrayna tahılının dünyaya açılması için mükemmel koridor oluşturdu'
Trabzon'da çıraklık eğitimi alan öğrenciler "iyilik neferi" oldu
'Kıtada güvensizlik ve savaş endişesi var'

Benzer haberler

'Ekonomide dengelenme devam ediyor'

'Ekonomide dengelenme devam ediyor'

Türkiye'nin ihracatı ocakta 19 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet