Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Program çalışıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 2, 2024
Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı.
Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz. https://t.co/Lg6lQDJ0B7
Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."
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