Dolar
27.03
Euro
28.87
Altın
1,932.32
ETH/USDT
1,652.40
BTC/USDT
27,308.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

New York

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları ele alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı.

Toplantıda, para politikası sıkılaşmasının enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı kaydedilerek, mali disipline yönelik atılan adımlara değinildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Türk köylerinde yaşanan içme suyu sorununa çözüm arıyor
Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar
Meke Gölü'nün ekolojik restorasyonu için "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" kuruluyor

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin: ABD, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek

ABD Savunma Bakanı Austin: ABD, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres: Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş

BM Genel Sekreteri Guterres: Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş
ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG çocukların peşini bırakmıyor
ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak

ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet