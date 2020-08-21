Euro
8.57
Dolar
7.28
BIST 100
1,133.18
Altın
1,917.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklıyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak müjdeye ilişkin "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.08.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk paylaşımında, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" sözlerini paylaştı. 

Albayrak'ın "Haydi Bismillah" yazarak yaptığı ikinci paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, iki Bakanın bir uçakta olduğu görüldü.

Albayrak, her iki paylaşımında da "#MüjdelerOlsun" etiketini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapacağı müjde açıklamasına ilişkin "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisindeyiz. İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak da "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli
Singapurlu uzmanlar hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Bakan Albayrak: Türkiye, hane halkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında

Bakan Albayrak: Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk

Bakan Albayrak: Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk