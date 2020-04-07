Euro
7.36
Dolar
6.75
BIST 100
94,530.77
Altın
1,646.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla görüşüyor.
logo
Ekonomi

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 6 milyar 185,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.04.2020
Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 yıl (1169 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 2,62 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 503 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 718 milyon lira, net satış 3 milyar 685,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 256 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 6 milyar 185,2 milyon lira borçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı
Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak
Pakistan'da en yüksek sayıda günlük Kovid-19 vakası kayda geçti
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Gazze’de koronavirüs endişesi artıyor

Benzer haberler

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Ekonomik İstikrar Paketi tüm kesimlere 'kalkan' oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı
Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı