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Ekonomi

Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 22.05.2020
Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

Ankara

İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.

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