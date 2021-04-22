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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" dolayısıyla Bükreş'te düzenlenen konferansta konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'e yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
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Ekonomi

Hayvancılık destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.04.2021
Hayvancılık destek ödemeleri bugün başlıyor

Ankara

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