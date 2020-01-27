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Ekonomi

Havanın ısınmasıyla hamsi fiyatı düştü

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 25 düşürdü.

Soner Şen   | 27.01.2020
Havanın ısınmasıyla hamsi fiyatı düştü

Düzce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 25 düşürdü.

Balıkçı tezgahlarında kilosu 20 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı memnun ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık fiyatlarında düşüşün havalar iyi gittiği sürece devam edeceğini söyledi.

Karakaş, balığın en yağlı döneminde satışlarda sıkıntı olmadığını belirterek, "Balık fiyatları şu an gayet normal devam ediyor. Balıkçılar genelde barbun, istavrit, mezgit ve hamsi getiriyor. Hamsinin az geldiği günlerde buzhane balıkları, şoklu balıklar takviye ediliyor. Fiyatlar gayet normal, balığın en yağlı olduğu dönemlerden bir tanesi ve satışlarda sıkıntı yok." dedi.

Avcılığın iyi gittiğini ifade eden Karakaş, "Kıyı balıkçıları kefal, levrek, istavrit, tutuyorlar. Trol teknelerimiz ise barbun, mezgit tutuyor. Parça parça kalkan balığı da geliyor, kırlangıç balığı da geliyor. Zaten şu anda avcılık iyi gibi gözüküyor. Tabii hava şartlarına da bağlı. Havalar iyi giderse bu şekilde devam edecektir. Tabii devam ettikçe de fiyatlar aşağıya düşebilir." şeklinde konuştu.

Tezgahlarda levrek ve çupranın tanesi 20 liradan, barbunun kilosu 25 liradan, istavritin kilosu 20 liradan satılıyor.

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