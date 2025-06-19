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Ekonomi

Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi.

Şahin Seçen  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı

Batman

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Kayıklı köyünde yapılan hasatta üreticilerle sarımsak topladı.

Açıklamada güreşlerine yer verilen İmrak, mehina sarımsağının Hasankeyf'in ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olduğunu söyledi.

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Mehina sarımsağının doğal yöntemlerle yetiştirildiğini, ekstra sulamaya ihtiyaç duymadığını ve sadece yağmur sularıyla beslendiğini belirten İmrak, şunları aktardı:

"Bu yılki hava durumunun kurak geçmesinden ötürü üretimde bir aksaklık yaşamış olsak da sayın valimizin destekleriyle çiftçilerimize bu kaybın önüne geçiyoruz. Çiftçilerimize tohum desteğinde bulunacağız. İnanıyoruz ki mehina sarımsağı bugün ülkemizde ismini duyuran bütün diğer sarımsaklar gibi çok güzel bir önemli yere gelecektir. Sarımsağımızın hasadını tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Kaplan da mehina sarımsağının 2024 yılında coğrafi tescilini aldığını anımsatarak, bir yandan üretim alanlarını attırmayı bir yandan da pazar sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurguladı.

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