Euro
8.98
Dolar
7.46
BIST 100
1,530.16
Altın
1,714.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kurucusu Mehmet Yahya Kutluoğlu için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor

Batman'da, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapılmasıyla su altında kalan eski köprünün yerine inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor.

İbrahim Toprak   | 04.03.2021
Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor

Batman

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, AA muhabirine, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülke ve özellikle Hasankeyf için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın devreye alınmasıyla önceki köprünün sular altında kaldığını anımsatan Öztürk, 2019 yılında köprünün tek taraflı açıldığını ve ikinci bölümünün de önceki günlerde faaliyete geçtiğini belirtti.

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışının yarın video konferans yöntemiyle katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini bildiren Öztürk, ilçenin Mardin ve Batman güzergahında bir geçiş noktası üzerinde olduğunu, projeyle Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlandığını anlattı.

Köprünün 1001 metre uzunluğunda, 90 metre yüksekliğinde inşa edildiğini ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, "Ülkemize yıllık katkısı zaman ve akaryakıt maliyeti anlamında yaklaşık 29 milyon lira. Köprümüz sadece iki ili birbirine bağlamıyor aynı zamanda Orta Doğu ile olan bağlantıyı da sağlıyor. Çok önemli bir proje. Dolayısıyla ilçemize, ülkemize, özellikle Hasankeyf'e çok büyük değer katacağını düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı
ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Mart 2021)
'Koronavirüs savaşçıları' test sonucunu belirlemek için zamanla yarışıyor
Annesi, babası ve ağabeyi Kovid-19'dan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi

Benzer haberler

Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor

Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 milyon lira maliyetle Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı

Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

Batmanlı Orhan usta 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor