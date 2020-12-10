Euro
9.51
Dolar
7.86
BIST 100
1,353.48
Altın
1,835.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Aliyev'in kabrini ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor İHH İnsani Yardım Vakfının yardım tırları Suriye'ye uğurlanıyor
logo
Ekonomi

Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den eylül-kasım döneminde 17 ülkeye yapılan 468 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir elde edildi. Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 10.12.2020
Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Trabzon

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun üç aylık döneminde 17 ülkeye 468 tonluk hamsi ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 641 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 826 bin 813 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ise hamsi ihracatı miktarda yüzde 27, değerde yüzde 19 azaldı.

En fazla dış satım yapılan ülkeler

Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 906 bin 345 dolarlık, Fransa'ya 797 bin 29 dolarlık, ABD'ye ise 243 bin 710 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den yılın eylül-kasım döneminde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'a da hamsi gönderildi.

"Önümüzdeki haftalarda ihracatın artacağını umuyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan 2020/2021 av sezonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hamsinin istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.

Avlanan hamsi miktarının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Bundan dolayı da hamsi ihracatında önceki sezonlara göre sevkiyatlar düşük kaldı. Önümüzdeki haftalarda havaların soğumasıyla hamsinin bollaşacağını ve fiyatların dengeye oturmasıyla ihracatın da artacağını umuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de ilk Kovid-19 aşısının bugün resmen onaylanması bekleniyor
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Salgın demokrasi için ekstra zorluklar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına üzülüyorum
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 69 milyon 240 bini geçti

Benzer haberler

Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

KTÜ Farabi Hastanesine 38 personel alınacak

Trabzon'da itfaiye erleri 'Mucize'nin adı Ayda' fotoğrafını seçti

Trabzon'da itfaiye erleri 'Mucize'nin adı Ayda' fotoğrafını seçti

Trabzon'da vatandaşların oylamada tercihi 'Van'da çığ felaketi' oldu

Trabzon'da vatandaşların oylamada tercihi 'Van'da çığ felaketi' oldu
Türk balına en çok ilgi gösteren ülke Almanya oldu

Türk balına en çok ilgi gösteren ülke Almanya oldu