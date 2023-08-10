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Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından Neftçi Arena'da açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank, yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar elde etti.

Furkan Gençoğlu  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

İstanbul

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

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