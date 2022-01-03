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Ekonomi

Halı sektöründen geçen yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türk halı ihracatçıları 2021 yılında 3 milyar 179 milyon 483 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Fırat Özdemir   | 03.01.2022
Halı sektöründen geçen yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, geçen yılın bütün zorluklara rağmen sektörün önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 22,1 artışla 3 milyar 179 milyon 483 bin dolarlık ihracat yaptıklarına işaret eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl belirlediğimiz 4 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve sektörümüzü daha güçlü hale getirebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için her zamankinden daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımızı sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. İnsan üstü çaba ve gayretle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bütün ihracatçılarımızı kutluyoruz."

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