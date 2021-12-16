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Ekonomi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Tarihi bir asgari ücret

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücretle ilgili, "Tarihi bir asgari ücret. Bütün çalışanların ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması uzun yıllardır talep ettiğimiz konuydu." dedi.

Özcan Yıldırım   | 16.12.2021
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Tarihi bir asgari ücret

Ankara

Arslan, AA muhabirine, yeni yılda asgari ücretin, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tarihi bir asgari ücret. Bütün çalışanların ücretlerinden, asgari ücretin tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması uzun yıllardır talep ettiğimiz konuydu. 4 bin 253 lira bütün sorunlarımızı çözmez ama ücretlerin vergi dışı bırakılması bizim için tarihi öneme sahip. Yüzde 50 civarındaki artışı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Ülkemiz ve çalışanlarımız için hayırlı olsun. İşçi, işveren ve hükümetin oy birliğiyle rakamın belirlenmesi önemli."

Ücretler üzerindeki verginin, asgari ücret tutarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının işverenleri de bir nebze rahatlattığını belirten Arslan, şunları söyledi:

"Hem artış oranları hem de asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması önemli. Bunları çok önemsiyorum. Bunların ötesinde daha iyi olabilir mi? Tabii bu başka bir konu. Türkiye'de endüstri ilişkiler sisteminin geleceği de dikkate alınarak bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bu dengenin mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun, son anda yine müdahale yaparak, Komisyonun üzerinde bir inisiyatif alması da takdir edilecek bir konu. Sayın Cumhurbaşkanına bu çabasından dolayı teşekkür ediyoruz."

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