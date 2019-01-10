'Güvenli liman arayan para Türkiye'ye gelecek'

Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Çak, "Para gitmeye güvenli liman arıyor. Para politikalarındaki normalleşmeye rağmen hala dünyada, özellikle Avrupa'da çok para var ve ben bunun Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum." dedi.

İSTANBUL - Belgin Yakışan

Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Avusturya'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyaya bakıldığında, Türkiye'nin yatırımcılar için en güvenilir, orta vadede her zaman para kazandıran limanlardan biri olduğunu belirterek, "Para gitmeye güvenli liman arıyor. Para politikalarındaki normalleşmeye rağmen hala dünyada, özellikle Avrupa'da çok para var ve ben bunun Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Şahap Çak, Türkiye ekonomisi açısından 2018'de yaşanan gelişmeler ve 2019 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl dünya çapında birçok ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, sadece Türkiye'ye özgü sorunlar yaşanmadığını ifade etti.

Çak, "Bölgemizin içerisinde biz iyi durumdayız. Avusturya'dan başlayın Çin'e kadar gidin, kuzey yarım kürede ekonomisi, hukuk düzeni ve altyapısı iyi bir ülkemiz var. Bizim halkımız çok özel bir halk, iş adamlarımız yaratıcı, insanlarımız da çalışkan... Biz bölgemize göre gayet iyiyiz." diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin bir toparlanma süreci yaşadığını ifade eden Çak, şunları söyledi:

"Özellikle seçimlerin ardından ciddi düzeltme ve yapısal reformlara ihtiyaç var. Bunlar devreye alınırsa toparlanma süreci hızlanacaktır. Ben Türkiye ekonomisinde büyümenin 2019'da yüzde 3 civarında gerçekleşeceğini, 2018'de de yüzde 3'ün altına inmeyeceğini düşünüyorum. Ekonominin dönmesi ve çarkların çalışması, insanların kendini huzur içerisinde hissedip harcamasıyla alakalıdır. Seçimlerden sonra mevcut sorunların tamamıyla aşılacağına inanıyorum."

"Üretim zincirinin teşvik edilmesi gerek"

Şahap Çak, Türkiye'de geçmişten bu yana üretimin değil, tüketimin teşvik edildiğini, bugün bunun sıkıntısının yaşandığını dile getirdi.

Bu nedenle üretim noktasında birtakım zafiyetler yaşandığını ifade eden Çak, "Bunun da farkındayız, önemli olan bu... Bence önümüzdeki dönemde ve bundan böyle Türkiye'de bütün üretim zincirinin teşvik edilmesi ve vergi reformunun yapılması gerek. Bunlar gerçekleşirse Türkiye'de enflasyon çok süratle iyileşir." değerlendirmelerini yaptı.

Çak, Türk iş adamının ve sanayisinin dışarıdan görünüşünün son derece parlak ve güvenilir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Muhtelif sebepler ve bölgemizdeki sıkıntılardan dolayı yatırımcılarda bazı soru işaretleri oldu ama Avusturya’dan Çin’e kadar uzanan tüm bu coğrafyaya baktığımızda Türkiye, yatırımcılar için en güvenilir, yatırımcısına orta vadede her zaman para kazandıran limanlardan biri konumunda. Bugün Türkiye'de yatırım yapan kazanıyor. Türkiye'de sermaye güvencesi yüzde 100. En kötü şartlarda dahi, Türkiye'den bir sermaye çıkışında 'yasak' kelimesi dahi konuşulmadı. Bu noktada Türkiye'nin sicili tertemiz. Evet, risk primindeki artıştan dolayı sigorta ücretlerinde bir yükseliş yaşandı ve bu da paranın maliyetini artırdı ama para da gitmeye güvenli liman arıyor. Para politikalarındaki normalleşmeye rağmen hala dünyada, özellikle Avrupa'da çok para var ve ben bunun Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Paranın gelmesi için siyasi ve ekonomik istikrar yeterli. Bu da Türkiye'de var."

"Lojistikte özel plakalandırma sistemine geçilmeli"

Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Çak, sektörlere yönelik verilen teşviklere değinirken, 2019'da da üretime yönelik her türlü sektöre gerekli desteğin sağlanmasının önemli olduğu vurguladı.

Lojistik sektörü özelinde şimdiye kadar hiç teşvik verilmediğini ifade eden Çak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de düzenli ve organize lojistik bölgeleri yok. Sektör olarak en büyük ihtiyacımız bu. Hala nakliye ve lojistik faaliyetleri, kara yolu kanununda 2 maddede geçiyor. Bir de bizim hala kendi kanunumuz yok. Sorumluluğumuz çok net tanımlanmış değil. Türkiye'de lojistiğin hukuksal tanımının yapılması ve buna bağlı olarak yasaların konulması lazım. Türkiye'de lojistiğin ülke içerisindeki katma değeri dizayn edilemiyor, üretilemiyor. Lojistik verimliliktir. Bir ülkenin siz istediğiniz kadar en iyi malını yapın, eğer lojistiğiniz iyi değilse pahalı kalırsınız."

Çak, şu anda Çin hükümetinin birinci derecede teşvik ettiği sektörlerden birinin lojistik olduğunu, ticaretin hızlı gerçekleştirilmesi ve ulaşımının ucuz olması için firmalara teşvik verildiğini anlattı.

"E-ticaret devlerinin Çin'den çıkması tesadüf değil" diyen Çak, "Türkiye'den de e-ticaret devlerinin çıkması için lojistik sektörünün desteklenmesi gerek. Bugün Alibaba'dan alışveriş yapmayan yok. Zaten bu iş tedarik zinciri yönetimi. İhracatçı, üretici ve tüketiciyi entegre ederek tek bir platformda buluşturuyorsunuz. Bunun için ciddi bir teknoloji gerek ama Türkiye'nin altyapısı buna müsait. Bu teknolojiyi biz de yapabiliriz. Sadece yasaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çak, bugün dünyanın en büyük şehirlerinde bile lojistik taşımacılığın özel plakalı araçlar ile gün içinde yapılabildiğini ancak Türkiye'de araçlar için saat kısıtlaması bulunduğunu, dolayısıyla yetişmesi için teslimatların 5 araç yerine 10 araçla gerçekleştirildiğini, bunun da maliyet artışını beraberinde getirdiğini anlattı.

Çak, lojistik taşımacılıkta verimliliğin artması için özel plakalandırma sisteminin Türkiye'de de gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

"Ticaret savaşları noktasında Türkiye esnaf olmalı, politikacı değil"

Şahap Çak, Türkiye'de şu anda mevcut faiz oranları ile yatırım yapmanın zor olduğunu, bu oranlarla yapılan yatırımdan kazanç elde edilemeyeceğini söyledi.

Hükümetin, Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçı veya ihracat kaynaklı üreticiye yönelik ciddi teşvikleri bulunduğunu anlatan Çak, kendilerinin bu kredileri kullandığını, burada oranların daha makul olduğunu belirtti.

Geçen yılın ana gündemini oluşturan ticaret savaşları konusuna da değinen Çak, "Ticaret savaşları noktasında Türkiye esnaf olmalı, politikacı değil. Esnaf dediğin, bütün taraflara eşit yaklaşır ve ticaretine bakar. Bizim iş adamlarımız son derece agresif ve verimli çalışmalar yapıyor. Bu ticaret savaşlarını da çok rahat aşar." dedi.