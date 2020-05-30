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Ekonomi

Güneydoğu'nun tahıl ambarında hasat bereketli başladı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından GAP'ın merkezi Şanlıurfa'da, tahıl hasadı verimli başladı.

Mehmet Fatih Aslan   | 30.05.2020
Güneydoğu'nun tahıl ambarında hasat bereketli başladı

Şanlıurfa

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli araziler sayesinde mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Sulamaya açılamayan bölgelerde daha çok arpa, sulanabilir alanlarda ise buğday üretiminin yapıldığı kentte, üreticiler, sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla yüksek kesimlerdeki arpa tarlalarından başlayarak ürünlerinin hasadına başladı.

Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler hasatla birlikte bitkilerin saplarından elde ettikleri samanı ise hayvancılıkta kullanıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, tahılın özellikle de buğdayın çok önemli stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Yağışların tahıl üretiminin verimine direkt etki ettiğini belirten Çullu, "Bu yıl yağışlar düzenli geçti. Özelikle hububatta sulanmayan alanlarda mart ve nisan yağışları bitki açısından çok çok önemli. Yağışlar bu yıl düzenli düştüğü için Şanlıurfa'da verimin yüksek olmasını ve Türkiye'nin buğday üretiminin de 20 milyon tonun üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

"Buğday dönümünde 500-550 kilogram verim bekliyoruz"

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik de tahıl üretimi açısından iklim şartlarının bu yıl çok iyi geçtiğini belirtti.

Melik, bunun çiftçiyi çok sevindiren bir durum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da hem makarnalık hem de ekmeklik buğday üretimi yapılmakta ve dünyanın sayılı makarnalık buğday üretimi yapılan yerlerinden biridir. Türkiye'nin de makarnalık buğday üretimini ihtiyacını tek karşılayabilecek kapasiteye de sahiptir. Bu yıl buğdayda rekoltenin dönümde 500 - 550 kilogram gelmesini bekliyoruz. Yine kentte önemli miktarda arpa üretimi de yapılmaktadır. Türkiye'nin arpa üretiminin yüzde 11'i kentimizde yapılmaktadır. Arpada da yüksek rekolte beklentisi çiftçimizi sevindirmektedir."

Melik, özellikle girdi fiyatlarından dolayı tahıl üreticilerinin destekleme tutarlarının artırılması gerektiğini dile getirerek, desteklemeler sayesinde çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürün üreteceğini sözlerine ekledi.

Tahıl üreticilerinden Tahir Ok ise ürünlerini hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sorunsuz bir sezon yaşadıklarını kaydeden Ok, "Çok şükür kazasız, belasız bir şekilde ürünlerimizin hasadına başladık ve devam ediyoruz. Ürünlerimizin verim ve kalitesi de iyi, çok memnunuz." diye konuştu.


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