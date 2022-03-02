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Ekonomi

Güneydoğu'nun ihracatı şubatta yüzde 29 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, şubat ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 1 milyar 74 milyon 328 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 02.03.2022
Güneydoğu'nun ihracatı şubatta yüzde 29 arttı

Gaziantep

Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının oldukça iyi gittiğini vurguladı.

Yeni yılda artışın devam ettiğini aktaran Kileci, "Şubat ayında bölgemizden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarla en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdik. Şubat 2022 verilerine göre 163 ülkeye ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatında Gaziantep'in lokomotif il olduğunu, bu kenti Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'ın izlediğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bu yılın 2. ayını geride bırakırken ihracat performansımızdaki istikrarlı artış devam ediyor. Sorunların nihayet bulamadığı ülke ve dünya şartlarında ihracatçılarımız tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek amacıyla inisiyatif alma ve kriz yönetiminde nesillere örnek olabilecek özveriyi gerçekleştiriyor. Bu yönüyle beşeri sermayemizin önemini bir kez daha anlıyor, tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum."

Kileci, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 39,3 payla ilk sırada yer aldığını, bu ülke grubunu yüzde 17,9 ile AB ülkeleriyle yüzde 17,1 ile de Afrika ülkelerinin takip ettiğini ifade etti.

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