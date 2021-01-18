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Ekonomi

GÜBRETAŞ'ta üst düzey yönetici değişikliği

Gübre Fabrikaları TAŞ'nin (GÜBRETAŞ) bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'de Genel Müdür olarak Halit Semih Demircan'ın görevlendirildiği duyuruldu.

Bahar Kara   | 18.01.2021
GÜBRETAŞ'ta üst düzey yönetici değişikliği

İstanbul

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mahmut Karaman, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'deki geçiş sürecine ilişkin iş ve işlemleri tamamlamasını müteakiben, bugün itibarıyla şirketimizdeki İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine dönmüştür. Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ tarafından hayata geçirilecek olan Söğüt Maden Projesi'ne ilişkin Halit Semih Demircan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir." denildi.




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